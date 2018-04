Gasperini:Vantaggio Juve ma non è finita

TORINO, 9 APR - La Juventus "ha un buon vantaggio, 4 punti in più e lo scontro diretto in casa, ma il campionato non è ancora chiuso". Lo ha detto l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, che oggi a Torino ha ritirato il premio Ussi Piemonte, quale miglior allenatore della scorsa stagione. "E' un campionato appassionante - ha detto il tecnico dell'Atalanta - anche per merito del Napoli che è riuscito a tenerlo vivo". Il nome di Gasperini, che è nato a Grugliasco (Torino) e ha guidato la Primavera della Juventus, è stato associato negli ultimi anni prima allo stesso club bianconero, poi al Torino. "Non c'è mai stata una vera opportunità, - ha detto - anche se qualche volta magari ci siamo andati molto vicino, vuole dire che nessuno è profeta in patria...".