Ezpeleta convoca Marquez-Rossi ad Austin

ROMA, 10 APR - "Rossi è molto arrabbiato e Marquez si sente frustrato, li capisco entrambi, la situazione in cui si trovano. Io non ho parlato con nessuno dei due, non è il momento. Il gioco psicologico è importante e deve essere rispettato". A Radio Marca Carmelo Ezpeleta, Ceo della Dorna, così è tornato sull'incidente che in Argentina ha guastato la domenica della MotoGp. "Discuterò con i piloti ad Austin, venerdì prossimo, al Comitato per la sicurezza e lì parleremo di tutto. Vorrei che partecipassero entrambi. Marquez c'è sempre, Rossi quasi sempre".