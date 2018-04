Nba, San Antonio e O.City ai playoff

ROMA, 10 APR - Mancano due giorni alla fine della regular season del campionato di basket Nba e si conoscono già i nomi di 15 delle 16 squadre che disputeranno i playoff: nella Eastern Conference hanno già staccato il pass Toronto, Boston, Philadephia, Cleveland, Indiana, Milwaukee, Miami e Washington mentre nella Western New Orleans, San Antonio e Oklahoma City si sono aggiunte a Houston, Golden State, Portland e Utah. A contendersi l'ultimo posto sono Minnesota e Denver che si affronteranno mercoledì sera in casa dei Timberwolves. Questi i risultati della scorsa notte: Detroit Pistons-Toronto Raptors 98-108, Brooklyn Nets-Chicago Bulls 114-105; Miami Heat-Oklahoma City Thunder 93-115; New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-123; Milwaukee Bucks-Orlando Magic 102-86; Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 113-94; San Antonio Spurs-Sacramento Kings 98-85; Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 88-82; Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 100-113.