Zidane,con Juve sarà una partita diversa

TORINO, 10 APR - Il 3-0 dell'andata? "Non cambia niente, domani è un'altra partita, sarà diversa, c'è il 50% del quarto di finale ancora tutto da giocare". Così Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, alla vigilia del ritorno con la Juventus. Real-Juve è l'ennesimo confronto tra Spagna e Italia in questa stagione, con un bilancio finora fallimentare per il calcio italiano: "Ma non credo che questo significhi debolezza - dice il tecnico francese - quel che è certo è che la Liga è uno dei migliori ambienti dove si può stare".