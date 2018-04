Champions: Roma col 3-4-1-2 contro Barca

ROMA, 10 APR - Uno schema inedito per tentare l'impresa. Di Francesco accantona per una volta il fidato 4-3-3 e cambia pelle alla sua Roma schierandola col 3-4-1-2 per inseguire le 'remuntada' col Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il 4-1 del Camp Nou è una montagna da scalare e il tecnico giallorosso decide di provarci con Alisson tra i pali, Manolas, Fazio e Juan Jesus in difesa, Florenzi, De Rossi, Strootman e Kolarov in mezzo al campo, Nainggolan trequartista alle spalle del duo offensivo Schick-Dzeko. Nessuna novità invece per i catalani, con Valeverde che recupera Busquets e conferma in blocco l'undici già scelto per la sfida in Spagna, con in attacco Messi e Suarez.