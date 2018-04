Volley Catania, esonerato l'allenatore Rigano

CATANIA - Svolta a sorpresa in casa Catania Volley di A2 maschile. La società del presidente Aiello ha esonerato l'allenatore Gianpietro Rigano dopo il ko nella prima finale play out per la salvezza, patita a Roma. Il gruppo è stato affidato al vice allenatore Mauro Puleo e al ds Piero D'Angelo recentemente tesserato anche come atleta, all'età di 54 anni, per ovviare all'infortunio dell'argentino Finoli.

La svolta in mattinata. Rigano era stato anche l'artefice della promozione tra i cadetti del club rossazzurro. Rammaricato l'allenatore: "Mi pesa restare spettatore in un momento difficile per la società". Stesso umore da parte del presidente Aiello: "Rigano resta una persona eccezionale e speriamo in futuro di continuare il rapporto con lui, ma serviva una scossa". Catania giocherà gara 2 della finale play out contro Roma domenica al palasport etneo di corso Indipendenza con inizio alle 16

Approfondimenti sul giornale in edicola