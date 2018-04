Moto: Pedrosa operato al polso

ROMA, 10 APR - Ulteriore tegola per Dani Pedrosa dopo la caduta subita a Termas De Rio Hondo in seguito al duello al primo giro con Johann Zarco. Il pilota catalano dopo gli esami a cui si è sottoposto alla Clinica Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir, in cui è stata riscontrata la frattura del polso destro, ha dovuto anche subire l'intervento chirurgico. Il risultato dell'operazione - comunica la Honda - ''è stato soddisfacente e Dani sarà monitorato riguardo alle sue condizioni nelle prossime 48 ore. Se i risultati saranno positivi, sabato potrà iniziare la riabilitazione. La sua partecipazione al GP di Austin sarà decisa di conseguenza''.