Addio a Tomà, l'ultimo del Grande Torino

TORINO, 11 APR - Sarà allestita presso la Sala del Senato di Palazzo Madama, come 69 anni fa per Valentino Mazzola e compagni, la camera ardente di Sauro Tomà, l'ultimo superstite del Grande Torino morto ieri all'età di 92 anni. Lo comunicano la Città di Torino e il Torino Football Club. La camera ardente sarà aperta dalle 10.30 alle 17 di domani. I funerali si svolgeranno invece venerdì, alle ore 11, nella Chiesa di San Giorgio Martire di via Barrili.