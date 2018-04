Klopp, impresa Roma? Pensavo a scherzo

LONDRA, 11 APR - Jurgen Klopp lancia già la sfida alla Roma: subito dopo la vittoria in casa del Manchester City il manager del Liverpool non è riuscito a nascondere la sorpresa per l'impresa dei giallorossi. "Stavo facendo le scale e qualcuno me l'ha detto - le parole a caldo di Klopp -. Pensavo fosse uno scherzo. Non che io non rispetti la Roma, sono una squadra fantastica, ma non me l'aspettavo, anche se sapevo che sarebbe stato possibile. In estate hanno perso (Mohamed) Salah e sono arrivati in semifinale, è una grande cosa".