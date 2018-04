Internazionali, Malagò 'sono un modello'

ROMA, 11 APR - "Gli Internazionali di tennis sono un modello anche per gli altri sport. Se lo sport italiano è così cresciuto negli ultimi anni per una parte significativa lo deve agli Internazionali". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della presentazione della 75esima edizione della 75esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia al Foro Italico. "Viviamo di prestigio, immagine, numeri e credibilità soprattutto all'estero, oltre che di risultati sportivi, e parte di questo grande credito che abbiamo lo dobbiamo a questa formidabile organizzazione", ha ammesso il capo dello sport italiano, sottolineando che "quello degli Internazionali è il modello a cui si è ispirato il Sei Nazioni di rugby e poi il Golden Gala di atletica, il Settecolli di nuoto e Piazza di Siena nell'equitazione, così come gli eventi di altre discipline che stanno nascendo".