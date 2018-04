Tennis: Serena Williams torna a Roma

ROMA, 11 APR - Serena Williams torna a Roma. Dopo l'assenza dello scorso anno, la regina delle edizioni 2002, 2013, 2014 e 2016 tornerà a calcare la terra rossa degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis, in programma dal 7 al 20 maggio e presentati stamane al Foro Italico. Il torneo, che dal 2011 si gioca con la formula 'combined event' con le gare del tabellone femminile alternate a quelle del maschile, offrirà la possibilità di ammirare i migliori tennisti al mondo, come Nadal, Djokovic, Del Potro, Wawrinka, Raonic (tra i top assenti solo Federer e Murray) e campioni Next Gen come Zverev, campione in carica, oltre agli azzurri e le azzurre, da Fabio Fognini e Andreas Seppi a Paolo Lorenzi, da Roberta Vinci a Sara Errani. L'appuntamento romano si propone ancora una volta tra i più prestigiosi del calendario mondiale e attira sempre più aziende che investono sull'evento. Tra queste Danesi Caffè, storica azienda che ha sede a Roma ed esporta in oltre 60 Paesi di tutto il mondo. Per la prima volta sarà tra gli sponsor.