Commonwealth: spariti 8 atleti Camerun

GOLD COAST (AUSTRALIA), 11 APR - Otto atleti della delegazione del Camerun che sta prendendo parte ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018 sono scomparsi dal villaggio e di loro non si hanno più notizie. Lo ha reso noto la dirigenza del team africano, specificando che si tratta di cinque pugili e tre sollevatori di peso, e sarebbero spariti, non tutti insieme, "negli ultimi tre giorni". Le autorità locali hanno fatto sapere che per loro "non si tratta di reato", anche se si pensa che gli otto atleti, o alcuni di loro, possano tentare in qualche modo di stabilirsi in Australia.