Ciclismo: Tour of the Alps,Froome al via

ROMA, 11 APR - Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel 2016 e Geraint Thomas nel 2017: da tre anni i corridori di una squadra, la Sky, dominano la scena, prima al Giro al Trentino e ora al Tour of the Alps. In vista dell'edizione 2018 (16-20 aprile), lo squadrone britannico punta tutto sul proprio uomo più rappresentativo, Chris Froome, per centrare un traguardo probabilmente senza precedenti: vincere una corsa a tappe per la quarta volta consecutiva con quattro corridori differenti. Quattro come i Tour de France vinti dal keniano bianco. "La squadra sta bene - dice il ds del Team Sky, Matteo Tosatto - ed è al momento impegnata al Teide. Ci stiamo preparando al meglio per il Tour of the Alps, dove abbiamo ambizioni di vittoria. Inoltre, sarà un appuntamento molto importante per definire a che punto siamo in vista del Giro d'Italia".