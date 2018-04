F1: Vettel, la Ferrari cresce bene

ROMA, 12 APR - "Credo che non dovremmo avere problemi in Cina. La macchina cresce bene". Parola di Sebastian Vettel, pronto al terzo Gp della stagione in Cina dove correrà da leader del Mondiale. "Anche se non è facile dirlo con esattezza - aggiunge il pilota tedesco, come riporta il sito media della Ferrari -. Finora ci sono state solo due gare ed entrambe sono andate bene in termini di risultati, ma erano molto diverse l'una dall'altra, e anche qui la pista è differente. Credo che, se troviamo il bilanciamento giusto, dovremmo essere competitivi, ma non so ancora quanto. Comunque, cercheremo di vincere. Dopo questa gara penso che potremo saperne un po' di più, ma in generale la macchina va bene, per cui so che possiamo giocarcela Questa pista - aggiunge Vettel - è piuttosto difficile per gli pneumatici. E' difficile fare previsioni, bisogna essere pazienti. Cerchiamo sempre di fare il nostro lavoro e di farlo bene e, anche se le prime gare sono andate bene, ormai è acqua passata. Continuiamo a imparare e guardiamo avanti".