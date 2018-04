Ginnastica: la World Cup torna a Pesaro

ROMA, 12 APR - Il meglio della Ritmica mondiale fa di nuovo tappa a Pesaro. A otto mesi dal primo campionato iridato organizzato in Italia, la città di Rossini torna capitale italiana dei piccoli attrezzi con la seconda World Cup del circuito internazionale 2018 che, dopo l'esordio a Sofia, ha in programma ancora Tashkent, Baku, Guadalajara, Portimao, Berlino, Minsk e Kazan. Da venerdì 13 a domenica 15 aprile, nella cornice dell'Adriatic Arena, ginnaste provenienti da tutto il Globo si sfideranno nel palazzetto di via Gagarin per le gare individuali e di squadra a suon di cerchi, clavette, nastri, palle e funi. La dtn di sezione Emanuela Maccarani ha scelto il team formato da Maurelli, Centofanti, Duranti, Basta, Santandrea e Cicconcelli. Tra le individualiste convocate Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri. Sotto lo sguardo del presidente della Federazione, Gherardo Tecchi, le Farfalle azzurre dovranno difendere i due ori di specialità conquistati lo scorso anno proprio sulla pedana marchigiana