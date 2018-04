F1: presentato Gp Historic Formula One

ROMA, 12 APR - È stato presentato oggi alla Torre Servizi del San Marino Stadium il 1° Gran Premio Historic Formula One di San Marino, prima prova del FIA Masters Historic Championship che si disputerà dal 20 al 22 aprile all'autodromo Enzo e Dino Ferrari nell'ambito della prima edizione di MotorLegendFestival. Si tratta del ritorno ufficiale, dopo 12 anni di assenza, della F.1, sebbene storica, a Imola sotto le insegne della Repubblica del Titano. La corsa si disputerà nelle giornate di sabato e domenica e vedrà la presenza di oltre trenta monoposto della massima categoria degli Anni'70 e '80 mosse dal propulsore Cosworth DFV e pilotate dai grandi protagonisti del campionato. "Per noi che abbiamo i motori nel sangue - ha detto il segretario di Stato per l'Istruzione e Sport Marco Podeschi - è un'occasione importante per far ripartire una storia e rinsaldare la collaborazione che ci permetterà di continuare a essere un punto di riferimento nel mondo del motorsport''.