Vela: consegnati premi Carlo Marincovich

ROMA, 12 APR - Si è svolto nel Circolo ufficiali della marina, a Roma, la 9/a edizione del premio letterario intitolato al giornalista Carlo Marincovich. All'edizione hanno partecipato 21 libri e 14 articoli, suddivisi in varie sezioni. Si sono imposti nella sezione 'cultura del mare' narrativa 'Il sogno sostenibile', di Giovanni Malquori; nella sezione 'cultura del mare' saggi, a pari merito, 'Il naufragio della baleniera Essex', di Lilla Mariotti, e 'Il cuore in porto', di Bruno Musso; nella sezione 'cultura del mare' junior, 'Il profumo del maestrale', di Alessandra Sala; premio speciale della giuria a 'Relitti', di Stefano Benazzo; premio speciale salvaguardia del mare a 'Il mare di plastica', di Franco Borgogno. Per quanto riguarda gli articoli, nella sezione 'la storia nel mare' ha vinto 'Isole leggendarie', di Daniele Busetto; nella sezione 'navigazione', 'In mezzo all'Atlantico... Un naufrago', di Isolaria Pacifico. Il Bando della 10/a edizione sarà online sul sito www.premiomarincovich.org dalla prossima settimana.