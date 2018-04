Roma: Alisson, col Barca serata storica

ROMA, 12 APR - "Una lezione di gioco, una partita perfetta. È stata una serata storica per il club, e sono onorato di aver fatto parte di questo evento. La città è in festa". Così Alisson fotografa la notte del 3-0 al Barcellona che ha regalato alla Roma le semifinali di Champions League. "Ho dormito poco, sono andato a letto alle 5 di mattina per rivedere la partita" confessa poi il portiere ai microfoni dell'emittente televisiva brasiliana 'Sport Tv'. "Al Camp Nou siamo stati penalizzati anche da due autogol. Ma poi tutti noi credevamo tanto che sarebbe stato possibile fare l'impresa, e il destino questa volta ci ha premiato con due gol proprio di chi aveva fatto autogol all'andata. Abbiamo giocato un'ottima partita dal punto di vista difensivo, loro non hanno mai avuto un'occasione vera. E' stata una soddisfazione enorme conquistare questa qualificazione, per noi, per il club e per la tifoseria".