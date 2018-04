F1: Cina, Vettel "Qualcosa da sistemare"

ROMA, 13 APR - "La giornata è stata difficile e non siamo ancora ai livelli giusti. La prestazione sul giro secco è da ritenere positiva, ma dobbiamo ancora sistemare qualcosa sulla lunga distanza. La macchina è migliorata rispetto alla prima gara, ma c'è ancora da fare. In Cina le indicazioni sono buone, ma possiamo e dobbiamo ancora migliorare. Analizzeremo la situazione e domani in qualifica vedremo i valori". Così Sebastian Vettel, a Sky sport, dopo le prove libere valide per il Gp della Cina. "Il passo e il potenziale della macchina devono ancora essere sprigionati, oggi il mio rendimento è stato altalenante. Domani sarà molto importante, perché la pista è lunga e le gomme difficili da gestire. Se qualcuno ha qualche suggerimento intelligente, lo accetto volentieri". "In questa pista è importante avere il feeling giusto con la macchina, il set-up - ammette -. In Australia ho faticato, in Bahrain è andata meglio, ma sono ancora in cerca del feeling giusto".