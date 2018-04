Kahn a Buffon, meglio se lasciavi prima

ROMA, 13 APR - "Se Buffon si fosse ritirato prima avrebbe evitato di essere coinvolto nei tracolli contro la Svezia, che è costato all'Italia il Mondiale, e quello dell'altra sera contro il Real Madrid". Così, alla Bild, Olivier Kahn, ex portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, critica l'ex collega. "E' stato spinto dalla voglia di raggiungere sempre nuovi record e dal sogno-illusione di vincere la Champions League - aggiunge Kahn, che lasciò la Nazionale nel 2006, dopo i Mondiali persi in casa proprio contro l'Italia, e nel 2008 lasciò pure il calcio -. Anch'io potevo giocare per altre due o tre stagioni, ma per ottenere cosa? Il mio amico Philippe Lahm è stato saggio nella decisione di lasciare al momento giusto: se non riesci a trovarlo, poi il distacco ti fa star male. Io suggerirei a Buffon di smettere: è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo. Sono queste le cose che contano e non il cartellino rosso contro il Real Madrid".