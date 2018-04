Formula E: Di Maio, importante per Roma

ROMA, 13 APR - "Uno sforzo non indifferente ma che, secondo me, avrà una ricaduta sulla città importantissima". Così Luigi Di Maio, in merito alla Formula E a Roma. Secondo Di Maio il Gp dell'Eur è "un riconoscimento molto importante, era una grande sfida, sono contento sia stata vinta. L'idea di portare le auto elettriche qui testimonia che questo non è solo un evento sportivo, ma il simbolo del futuro". "Io credo molto nelle auto elettriche e sono un grande fan delle corse automobilistiche - continua il candidato premier del M5S -: mettere insieme queste due cose è riuscito ad Agag e all'organizzazione della Formula E che sta diventando una competizione che ha un suo pubblico. Io vedo tanti ragazzi che si avvicinano solo alla Formula E".