Abete: Agnelli protesta? Con Uva in Uefa

ROMA, 13 APR - "E' comprensibile l'amarezza per quanto accaduto mercoledì sera alla Juve, ma oggi più di prima l'Italia ha la possibilità di esprimere la propria posizione ed esercitare un ruolo all'interno dell'Esecutivo dell'Uefa, perché ci sono sia Agnelli, che da numero uno dell'Eca ha diritto di voto, sia Michele Uva in qualità di vicepresidente della Uefa...". Lo dice all'Ansa Giancarlo Abete, ex presidente della Figc, sulle polemiche della Juventus seguite all'eliminazione dalla Champions League con il Real Madrid. Sugli attacchi al designatore Uefa, Pierluigi Collina, l'ex numero uno di via Allegri invita a "evitare personalizzazioni e logiche legate ai singoli. È vero che è legittimo il diritto di critica ma Collina a livello internazionale è riconosciuto come persona di altissimo profilo".