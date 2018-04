Champions: Monchi, Liverpool fortissimo

ROMA, 13 APR - "Il Liverpool per vendicare la finale del 1984 e andare a Kiev? Sembra un'opportunità perfetta per fare questo, per provare a portare quella felicità che 34 anni fa non c'è stata. Ma sarà difficile perché il Liverpool è fortissimo, ha eliminato il City però noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare quello che abbiamo fatto contro il Barcellona''. Così il ds della Roma Monchi commenta il sorteggio per la semifinale di Champions league. 'Una vittoria come quella sul Barcellona aumenta la fiducia - ha aggiunto - ma le due sfide contro il Liverpool faranno parte di un'altra storia. Se sono preoccupato da Salah? Mi preoccupa tutto il Liverpool, non solo lui. Hanno una rosa importante con un grande allenatore".