Roma: Alisson, continuiamo a fare storia

ROMA, 13 APR - "Sappiamo che abbiamo già fatto un pezzo di storia della Roma, ma rimaniamo coi piedi per terra, vogliamo continuare ancora. La partita col Barcellona resta nel passato, noi dobbiamo guardare avanti". Così Alisson sul sorteggio col Liverpool in semifinale di Champions League. Il portiere della Roma, parlando a Sky Sport24, riconosce la qualità della formazione inglese: "È una squadra fortissima che ha dimostrato il suo valore, sta facendo benissimo ed è in crescita. Non ha ancora perso in Champions, è un avversario difficilissimo per noi, dovremo fare il nostro meglio nel preparare la partita ed essere sempre concentrati per fermare il loro attacco che è molto forte, ma abbiamo dimostrato il nostro valore". "Penso sia più difficile vincere la Champions con la Roma che il Mondiale col Brasile - aggiunge poi Alisson - ma il calcio si gioca dentro al campo, non fuori. Siamo arrivati fino a questo punto, abbiamo i nostri obiettivi e dobbiamo provarci".