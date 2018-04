Elkann, notte grande orgoglio juventini

AMSTERDAM, 13 APR - "Per gli juventini è stata una notte di grande orgoglio per quello che è stato fatto in campo". Così John Elkann, presidente di Fca ed Exor, sulla serata di Champions. "Questa partita non cambia niente - ha detto nella conferenza stampa dopo le assemblee di Fca, Cnh e Ferrari, ad Amsterdam - la Juventus ha dimostrato di essere in grado di vincere 3-0, partendo da uno 0-3, e poche squadre hanno la capacità di farlo".