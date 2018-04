Khedira, proteste per esitazione arbitro

TORINO, 13 APR - "L'arbitro ha esitato un po' prima di concedere il rigore, per questo motivo ci siamo arrabbiati e abbiamo protestato". Sami Khedira torna sulla dolorosa eliminazione della Juventus in Champions League e sul rigore assegnato dall'inglese Oliver al Real Madrid nell'ultimo minuto di recupero al 'Santiago Bernabeu': "In un quarto di finale di Champions un arbitro per concedere un rigore deve essere sicuro al 100% - ha spiegato il centrocampista tedesco - ai microfoni di Sky Sport -. Ora dobbiamo accettarlo e rituffarci sul campionato. Var? Sono favorevole".