Higuain, orgoglio tifosi per continuare

TORINO, 13 APR - La Juventus cerca di mettersi alle spalle i dolori di Madrid e anche Higuain torna a farsi sentire sui social. "Ho lasciato passare un po' di giorni - dice il Pipita - ma posso solo dire grazie a tutti i tifosi juventini e a tutta la squadra per l'orgoglio dimostrato in campo. Sentire che tutto il popolo juventino è orgoglioso di noi è molto bello e incoraggiante per continuare".