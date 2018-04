Motonautica: Mondiale Xcat, vince Dubai

FUJAIRAH (EMIRATI ARABI), 13 APR - Team Dubai Police ha vinto gara-2 del GP Fujairah negli Emirati, prima tappa del mondiale UIM XCat 2018 di motonautica. Il Team Dubai, che ieri si era imposto anche in gara-1, si è quindi assestato in prima posizione nella classifica generale, con 70 punti. Secondo a quota 44 è Team Australia, davanti ai russi di Team New Star (40), che oggi hanno occupato la piazza d'onore. Sfortunato l'italiano Giovanni Carpitella in gara-2: a lungo secondo e pronto ad attaccare la leadership della corsa, ha dovuto rallentare per un guasto elettrico al suo 222 Offshore, chiudendo ottavo. Buon sesto posto di Team HPI di Rosario Schiano.