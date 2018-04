Weekend tutto in rosa con TaekwonDonna

ROMA, 13 APR - Due giorni intensi, tra competizione agonistica, insegnamenti e coaching, attraverso la storia, i principi e l'etica del Taekwondo tutto in rosa. Domani e domenica presso il Centro Sportivo Giulio Onesti di via dell'Acqua Acetosa a Roma si terrà "TaekwonDonna", andrà in scena il primo convegno di Taekwondo al mondo interamente al femminile e dedicato all'importanza importanza delle donne per lo sviluppo e il progresso di questo sport. Alla manifestazione parteciperanno importante personalità dello sport e dello spettacolo che porteranno la loro diretta testimonianza. Su tutte Claudia Gerini, cintura nera di taekwondo e madrina del convegno. "Il taekwondo non fa distinzioni - sottolinea Nicoletta Marinosci, arbitro internazionale e coordinatrice del convegno -. Non è solo uno sport, ma uno stile di vita: il nostro è un messaggio a 360° sull'uguaglianza".