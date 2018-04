F1: Hamilton "domani farà più caldo"

ROMA, 14 APR - Le basse temperature delle qualifiche non hanno messo a loro agio la Mercedes che, dopo sei pole consecutive in Cina, ha dovuto cedere tutta la prima fila alla Ferrari. Lewis Hamilton, a sua volta detentore di sei pole sulla pista asiatica, ha esordito sottolineando che "domani farà più caldo". E proprio l'asfalto sui 15 gradi è sembrato mettere in crisi la capacità della Mercedes di sfruttare al meglio le gomme. "Ieri la macchina andava bene, oggi era più freddo - ha detto il pilota inglese, che partirà dal quarto posto in griglia -, la Ferrari ha mostrato di avere più potenza. In gara daremo tutto, anche se sappiamo che la loro macchina va forte anche con il caldo".