Golf, RBC Heritage, DeChambeu scatenato

ROMA, 14 APR - Bryson DeChambeau passa al comando dell'RBC Heritage grazie a un secondo giro record chiuso in 64 (-7) colpi, che gli ha permesso di portare il suo score totale a 132 (-10). L'americano, nel torneo del PGA Tour, è tallonato dal sudcoreano Si Woo Kim e dal britannico Ian Poulter (entrambi 2/i a -9). Mentre il sudafricano Rory Sabbatini, leader del torneo dopo il primo giro, è ora in 4/a posizione al fianco degli americani Chesson Hadley, Brandt Snedeker e Luke List (tutti a -8). Non ingrana Dustin Johnson, 26/o (-4) dopo una prova caratterizzata da 3 birdie e un bogey. Sul green dell'Harbour Town Link Golf Course (par 71) di Hilton Head Island, nel South Carolina (America), Francesco Molinari ha guadagnato la 58/a posizione rimontandone 24. Primo obiettivo raggiunto per l'azzurro, che è riuscito dunque ad evitare il taglio scongiurando una deludente eliminazione. E adesso il gran finale. Nelle ultime 36 buche Johnson dovrà recuperare 6 colpi a DeChambeau per tornare al successo dopo un lungo digiuno.