Juve, Allegri 'domani rabbia con Samp'

TORINO, 14 APR - "Domani con la Sampdoria dovremo mettere in campo la rabbia accumulata dopo la partita di Madrid, ma con ordine e lucidità". Allegri vuole una Juventus di carattere dopo l'amara eliminazione dalla Champions League. "Domani giocherà Buffon, se non succede nulla in allenamento, e in attacco ci sarà Cuadrado titolare - spiega -. In avanti potrei giocare con Madzukic e Higuain insieme o portare in panchina uno dei due, mentre in difesa giocherà uno tra Rugani e Benatia, e dovrò vedere a destra se ha recuperato Lichtsteiner, Howedes sta abbastanza bene. De Sciglio e Bernardeschi non sono a disposizione, Barzagli invece è recuperato".