Donadoni,col Verona match point salvezza

BOLOGNA, 14 APR - Chiudere i conti salvezza, per mettere la parola fine anche al ritiro. Ecco l'obiettivo del Bologna, che domani, alle 15 al Dall'Ara, affronterà l'Hellas Verona per riscattare il ko di Crotone. Roberto Donadoni invita la sua squadra a reagire: "Dobbiamo essere come leoni in gabbia pronti a uscire e scatenarsi. Quella di domani è una partita importante. Abbiamo avuto un match point a Crotone, con il Verona ne avremo un altro e non dobbiamo farcelo scappare". Donadoni e il Bologna ritrovano Destro: "Mattia ha avuto qualche problema la scorsa settimana, ma l'ho visto più determinato e motivato e questo è positivo".