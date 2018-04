MotoGp: Italia, nuove tribune al Mugello

SCARPERIA (FIRENZE), 14 APR - Il Gran premio di MotoGp del 3 giugno all'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) avrà 3000 posti di tribuna in più. E' questa la decisione presa dagli organizzatori del circuito toscano, visto, si spiega, il boom di biglietti staccati in prevendita dal giorno del suo inizio, il 14 dicembre, fino a domani, ultima data utile per aggiudicarsi per tempo il tagliando a prezzo scontato. Intanto le tribune sono praticamente esaurite e per questo ne verranno aggiunte alcune nei pressi di quelle già esistenti, soprattutto nell'area lungo il rettilineo principale. Intanto sono in vendita anche i posti della 'tribuna Ducati', posizionata come ogni anno alla curva Correntaio.