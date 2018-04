Di Francesco,voglio Roma vista con Barça

ROMA, 14 APR - "Una gara come quella con la Lazio si prepara da sola dal punto di vista motivazionale. Dovremo giocare con entusiasmo, con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto, rimettendo in campo la stessa determinazione, cattiveria agonistica e desiderio di vincere visti col Barcellona perché il derby per me vale più di tre punti. Vale doppio perché in palio c'è un posto in Champions". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della stracittadina con la Lazio."Vedremo più avanti se la gara col Barcellona può cambiare la storia di questa società. Ovviamente io credo sia stato un qualcosa di straordinario, inaspettato da parte di tutti", aggiunge Di Francesco in conferenza stampa, confessando di essere "molto sereno". Riguardo alla formazione che sceglierà per affrontare la Lazio il tecnico giallorosso si è limitato a confermare i forfait di Perotti e Defrel, senza però anticipare nulla dell'undici titolare.