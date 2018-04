Gattuso, da Sarri si può solo imparare

MILANO, 14 APR - Spera di batterlo, ma Rino Gattuso si prepara ad affrontare Maurizio Sarri con lo spirito del discepolo che vuole "imparare da un maestro". "Come si dice, 'impara l'arte e mettila da parte'. Quando si incontrano allenatori bravi, bisogna preparare le partite, osservare quello che fanno loro e imparare. Con Sarri ci sono grandi spunti", ha spiegato l'allenatore del Milan che per preparare la sfida di domani con il Napoli ha studiato anche vecchie partite dell'Empoli di Sarri. "Sperém", ha sorriso il calabrese cimentandosi con la pronuncia lombarda. "A livello di look non siamo il massimo, né io né lui - ha osservato ancora Gattuso -. E' un maestro, è partito dal basso, ha dato qualcosa di nuovo al calcio. E' fra i grandissimi allenatori italiani. L'ho incontrato una sola volta, in Serie B, un Palermo-Empoli in cui giocava con il 4-3-1-2. Da giocatore ho vissuto un difficilissimo Milan-Arezzo di Coppa Italia: sui calci piazzati non ci fece capire nulla. C'è solo da imparare da un maestro come lui".