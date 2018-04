Giampaolo 'capisco lo sfogo di Buffon'

GENOVA, 14 APR - Marco Giampaolo si schiera con Gianluigi Buffon nella polemica seguita allo sfogo del portiere bianconero dopo la gara di Madrid. "Si vede la differenza tra chi fa l'ad e si prepara tre mesi per parlare e chi gioca a calcio - ha detto Giampaolo. Io Buffon lo capisco, capisco l'opportunità di andare in semifinale dopo una partita straordinaria a Madrid. Non ha mai vinto la Champions, ha quarant'anni e riesco a entrare nel sentimento dell'uomo che ha tutto nella vita ma che comprerebbe il tempo per tornare qualche anno indietro per vincere quella coppa. Lì c'è passione, sentimento e sport. Quelli che lo hanno bacchettato sono solo ragionieri da scrivania".