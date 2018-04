Ciclismo: domani la Amstel Gold Race

ROMA, 14 APR - Passato il pavè, le classiche di un giorno si spostano sulle Ardenne dove domani si disputerà la Amstel Gold Race, la prima corsa del Trittico che comprende anche la Freccia Vallone - in programma mercoledì prossimo - e la Liegi-Bastogne-Liegi, che si disputerà domenica 22 aprile. Sarà anche la prima corsa di rilievo a essere disputata dopo la morte del belga Michael Goolaerts avvenuta la sera di domenica scorsa dopo l'attacco cardiaco che lo ha colpito sulle strade della Parigi-Roubaix. Sono 263 i chilometri sulle strade olandesi da Maastricht a Valkenburg con 35 muri in programma e il mitico Cauberg nel finale. L'elenco dei favoriti è piuttosto nutrito: tra loro il campione del mondo Peter Sagan, trionfatore domenica scorsa alla Roubaix, Niki Terpstra che si è imposto nel Fiandre, il campione olimpico Van Avermaet, Gilbert, ultimo in ordine di tempo a vincere la corsa della birra. L'Italia punta su Sonny Colbrelli, Diego Ulissi e Enrico Gasparotto.