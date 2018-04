Benevento,a Reggio per vincere e sperare

BENEVENTO, 14 APR - Al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia per il Benevento c'è solo un risultato contro il Sassuolo: De Zerbi deve cercare i tre punti per continuare ad alimentare una piccolissima speranza di rimonta per la salvezza. Per questo, in attacco, l'allenatore giallorosso schiererà l'artiglieria pesante: Brignola, Iemmello e Diabatè in campo dal 1'. De Zerbi dovrebbe confermare lo stesso modulo con cui ha giocato la migliore prestazione stagionale, in casa contro il Verona: un 4-4-2 pronto a trasformarsi in difesa a tre con Letizia o Venuti pronti a scalare in fase difensiva nel momento del bisogno. In difesa un turno di riposo dovrebbe essere concesso al francese Sagna. A centrocampo intoccabili Djuricic, Sandro e Viola. Resta indisponibile invece l'esterno D'Alessandro. i tifosi sanniti continuano a seguire la squadra anche nelle trasferte più lunghe: al 'Mapei' ci saranno trecento tifosi giallorossi.