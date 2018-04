Equitazione: Martinengo tricolore

ROMA,14 APR - Giulia Martinengo Marquet si è confermata per il secondo anno di fila campionessa Italiana di salto ostacoli. Sul campo Dante dell'Arezzo Equestrian Centre l'amazzone friulana, in sella a Verdine Sz, è stata l'unica, dei 54 binomi alla partenza, a mettere a segno un doppio percorso netto nella seconda prova del campionato disputata oggi. Ieri aveva chiuso con 2.60 punti di penalità. Secondo posto per Michael Cristofoletti in sella a Belony (8.22 punti di penalità), terzo Emilio Bicocchi su Call Me (10 punti di penalità). Secondo quanto previsto dal programma del Dipartimento salto ostacoli, Martinengo, Cristofoletti e Bicocchi sono i primi tre cavalieri italiani ad ottenere di diritto l'accesso alla prossima edizione dello CSIO di Roma - Piazza di Siena (24-27 maggio).