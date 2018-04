Liverpool cala il tris con Bournemouth

LIVERPOOL, 14 APR - Per nulla distratto dal sorteggio di Champions, che per le semifinali gli ha riservato la Roma, il Liverpool cala il tris e si sbarazza del Bournemouth per 3-0, mandando a segno tutto il tridente: Mané, Salah e Firmino. In particolare l'ex della Roma ha segnato la rete numero 30 in campionato, beffando il portiere avversario Begovic con un colpo di testa. Klopp ha schierato i suoi molto corti, chiedendo loro di andare a raddoppiare, e anche triplicare, sui portatori di palla. Ottimo in avanti il lavoro dei tre attaccanti, veloci e sempre pronti al taglio o alle triangolazioni. Di Francesco avrà preso nota.