Man City vince, 'vede' titolo Premier

LONDRA, 14 APR - Reduce da tre sconfitte in una settimana, nelle due sfide col Liverpool in Champions e con il Man United nel derby, il Manchester City è tornato alla vittoria battendo 3-1 il Tottenham a Wembley in uno dei match della 34/a giornata di Premier. Ora gli uomini di Guardiola si mettono davanti alla televisione in attesa della partita di domani dello Manchester United a Old Trafford contro il West Bromwich 'fanalino di coda' della Premier. Se i Red Devils dovessero perdere, il City potrebbe già festeggiare il titolo. Oggi le reti dei Citizens sono state di Gabriel Jesus, Gundogan su rigore e Sterling, dopo il gol dell'1-2 di Eriksen. Ora il City guida la Premier con 87 punti, contro i 71 dello United e i 70 del Liverpool che oggi ne ha fatti tre al Bornemouth.