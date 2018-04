Raikkonen, con soft forse passavo Bottas

ROMA, 15 APR - "Mi prendo questo terzo posto perchè da come si era messa nella prima parte non sembrava proprio una gara positiva. Se avessi avuto gomme soft, nel finale forse sarei riuscito ad attaccare Bottas, ero più veloce, ma quando lo avvicinavo poi non riuscivo a fare di più". Queste le parole del ferrarista Kimi Raikkonen, dal podio del Gp di Cina. "Ho fatto una buona partenza, ma alla prima curva ho bloccato una ruota e poi ho faticato a seguire i primi - ha aggiunto il ferrarista -. La prima fase della gara non è stata facile, ma ho avuto un po' di fortuna con l'ingresso della safety car. Con le medie la macchina andava bene, ma con le soft sarei stato più veloce".