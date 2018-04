Ricciardo, non vinco mai gare noiose

ROMA, 15 APR - "A quanto pare non riesco a vincere gare noiose. Certo è stata una vittoria totalmente inattesa. Ieri temevo di non entrare neanche in griglia, ma i ragazzi ai box hanno fatto un grande lavoro per farmi fare le qualifiche. Anche oggi sono stati grandi, facendoci fare il doppio pit stop in regime di safety car. E' stata una mossa decisiva, che ci ha permesso di vincere". Così il trionfatore del Gp della Cina, Daniel Ricciardo, dal podio di Shanghai. "I sorpassi sulle Mercedes? In certi casi bisogna cercare di seguire il tuo istinto. Con le gomme soft sapevo di poter andare più lungo in frenata e sono riuscito a superare Hamilton. Poi con Bottas è stata una manovra dura ma credo corretta", ha detto ancora Ricciardo, tra mille sorrisi.