Palermo, l'ira di Zamparini: «Stiamo buttando via la promozione in serie A»

PALERMO - «Ieri mi sono molto arrabbiato perché stiamo buttando via la Serie A. Non tanto per le prestazioni, perché in questo momento sono tutte difficili visto che ci sono tante squadre che stanno lottando per salvarsi e combattono, ma per il fatto che stiamo buttando via tante partite da situazioni di vantaggio. Bisogna rivedere gli errori stupidi della difesa, è questione di inesperienza». L’ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, commentando il pareggio del Palermo ieri in casa contro la Cremonese.

«Ieri il Palermo non mi è dispiaciuto - ha spiegato - forse abbiamo giocato meglio che con il Pescara. Bisogna avere un po' di sale in zucca per non buttare via continuamente le prestazioni ed i tre punti. Nell’atteggiamento sbagliamo, prendendo questi gol stupidi non andiamo da nessuna parte. Sono molto preoccupato».

Adesso c'è la sfida infrasettimanale di martedì contro il Cittadella in programma in terra veneta: «Dobbiamo cambiare registro per andare in Serie A, anche perché la fortuna ci è venuta incontro e il Frosinone ha pareggiato come noi».