Tensione a 90',scintille Biglia-Insigne

MILANO, 15 APR - Finisce 0-0 e con qualche attimo di tensione la sfida di San Siro fra Milan e Napoli. Ci sono state scintille in particolare fra Biglia e Insigne, con il centrocampista argentino rossonero che dopo il fischio finale è uscito dal campo invitando l'attaccante avversario a seguirlo negli spogliatoi per regolare i conti. C'è stato un battibecco anche fra Biglia e l'allenatore del Napoli Sarri: i due si sono confrontati a muso duro per poi chiarirsi dirigendosi verso gli spogliatoi, dopo un parapiglia che a bordo campo ha visto vari giocatori e dirigenti delle due squadre intervenire per evitare che la situazione degenerasse.