Sassuolo: Iachini, potevamo vincere

REGGIO EMILIA, 15 APR - "Abbiamo cominciato la partita con forza andando ad aggredire gli avversari per passare in vantaggio - ha spiegato il tecnico del Sassuolo Iachini a fine gara - ma non ci siamo riusciti: il Benevento l'ha sbloccata sfruttando una sbavatura in mezzo al campo ed è stato bravo Diabatè a segnare il vantaggio dei campani. Dopo il 2-1 non siamo riusciti a chiuderla. Peccato perchè potevamo vincerla, dopo questo incontro - ha concluso - pensiamo alla difficile partita che ci attende a Verona mercoledì". Quanto al Benevento, ha sottolineato il tecnico De Zerbi, "il primo punto in trasferta è arrivato un po' tardi. Visto le occasioni create potevamo anche fare di più. E' punto che ci fa comodo. Diabaté? - ha concluso parlando dell'attaccante maliano goleador di giornata - In Italia era sconosciuto. In area è un giocatore che fa la differenza".