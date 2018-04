Giampaolo, 1/o gol Juve irregolare

TORINO, 15 APR - "Mi sarebbe piaciuto tenere la gara in equilibrio come fatto nel primo tempo". C'è rammarico nelle parole di Marco Giampaolo dopo la sconfitta della Sampdoria per 3-0 contro la Juventus. "I bianconeri avrebbero comunque fatto valere la differenza di valori - osserva il tecnico doriano -, anche se in occasione del gol forse poteva essere fischiato un fallo a nostro favore, dato che hanno battuto due volte la punizione". Nessuna recriminazione comunque, "la Juve ha la forza e la qualità per vincere", anche se le due occasioni dopo il gol subito avrebbero potuto riaprire il match. "Subito dopo il gol della Juve abbiamo avuto un'occasione con Zapata su calcio d'angolo e una nella ripresa con Ramirez. Vanno sfruttate con cinismo e un po' di fortuna, devi capitalizzare perché la Juve non ti concede molto di più".