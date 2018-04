Catania Volley, il record personale di Piero D’Angelo in campo a 54 anni

CATANIA - Nel giorno in cui il Catania Volley ha quasi perso l’A2 – battuta in casa della Roma dei piccoli campioni di domani – un giocatore noto nell’ambiente scrive una piccola grande pagina di storia personale. Piero D’Angelo, 54 anni, oggi ha giocato una parte del secondo spareggio per non retrocedere. Subentrato al giovane Tulone (21 primavere) per l’infortunio ormai cronico dell’argentino Finoli, D’Angelo ha coronato un altro sogno personale in un club in cui nelle ultime due stagioni è stato il direttore sportivo. L’esonero scioccante del tecnico Rigano non è servito a scuotere la squadra che ha dunque perso, ma ha liberato D’Angelo dalla panchina e il sostituto di Rigano, l’allenatore Puleo, lo ha schierato.

Purtroppo l’esito del match non è cambiato, ma D’Angelo, che in passato ha giocato anche in A1 con Catania, ha cercato di dare un contributo anche sul campo. Da solo non c’è riuscito, perché schiacciatori e centrali non hanno reso come nella prima e nella seconda parte della stagione.

Catania adesso dovrà giocare, mercoledì, la terza finale a Roma. Se dovesse perdere sarà retrocessione, altrimenti tutto sarà rinviato a gara 4, in programma tra venti giorni ancora a Catania.



