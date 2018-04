Sportium farà nuovo stadio Cagliari

CAGLIARI, 16 APR - Il Cagliari ha scelto il progetto dello stadio del futuro: la corsa a tre delle ultime proposte rimaste in gara è stata vinta dal consorzio Sportium. Gli altri due progetti erano stati presentati da Tractebel-Engie con Gau Arena e J+S con One Works. Prima dell'assegnazione formale dell'incarico, inizia adesso una fase di approfondimento con il gruppo prescelto volta alla definizione di tutti gli aspetti contrattuali ed operativi. Sportium raggruppa i soci Progetto CMR, iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica, archistar che ha messo la sua firma sui progetti di stadi e arene in tutto il mondo. Tra i suoi lavori anche il nuovo Camp Nou di Barcellona. Sin dalle prime fasi il club ha voluto coinvolgere nella scelta istituzioni, tifosi e media. I tre progetti, selezionati su 25 proposte, sono stati illustrati in una conferenza - trasmessa in diretta sui social media rossoblù - e quindi esposti alla Sardegna Arena.